عاجل - سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.. وجدول الفعاليات الثقافية والفنية

إقبال كبير تشهده الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 56 منذ الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، لزيارة أجنحة المعرض والاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية الموجودة على مدار اليوم منذ العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، خاصة مع انخفاض سعر تذكرة معرض الكتاب 2025.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2025

ويبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2025 في الدورة الـ56، فتبلغ 5 جنيهات للمصريين والعرب، ما زاد إقبال الراغبين في الحضور، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بداية من الجمعة 24 يناير 2025 حتى 5 فبراير المقبل، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

فعاليات معرض الكتاب 2025 الثقافية والفنية

وحرص القائمون على معرض الكتاب 2025، على تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وورش عمل، والعروض المسرحية، والندوات، والأمسيات الشعرية، لجميع الفئات العمرية، طوال أيام المعرض.

مسرح بلازا 1

الساعة 1 ظهرا يوميا: عرض "خيال الظل والأراجوز".

الساعة 2 عصرا: فرقة "بنات وبس".

الساعة 3 عصر: فرقة "قصور الثقافة للأطفال".

الساعة 4:30 عصرا:عرض "الفرقة الجازولية".

مسرح بلازا 2

الساعة 1 ظهرا يوميا: "الليلة الكبيرة".

الساعة 2 عصرا: فرقة "الرشقية للفنون الشعبية".

الساعة 3 عصر: فرقة "عمان للفنون الشعبية".

الساعة 4:30 عصرا:الفرقة الموسيقية "ضيف الشرف".

الشعر والفعاليات الثقافية

أمسية شعرية مع اتحاد كتاب مصر يوميا الساعة 3:30 عصرا.

ندوة "شخصيات مصرية" يوميا الساعة 1:30 ظهرا.

ندوت "تأثريات مصرية" يوميا الياعة 3:30 عصرا.

"أيام عربية" يوميا الساعة «5:30 مساء».

"المجتمع الرقمي" يوميا الساعة 7:30 مساء.

فعاليات قاعة الطفل

يوميا ورش "فن الإلقاء" الساعة 1 ظهرا.

"لقاء حوار الأجيال" يوميا الساعة 3:30 عصرا.

خدمة شراء تذكرة إلكترونيا

ويقدم معرض الكتاب خدمة شراء تذكرة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمعرض، عبر الخطوات التالية:

طريقة حجز تذكرة معرض الكتاب أون لاينيمكن الدخول على الموقع الرسمي لـ حجز تذكرة معرض الكتاب أون لاين.

الضغط على خانة "شراء التذكرة"

كتابة رقم الهاتف الخاص بك.

الضغط على خانة "المتابعة لشراء التذكرة".

يظهر السعر وهو 5 جنيهات.

يتم اختيار عدد التذاكر الراغب في شرائها.

يتم اختيار وسيلة الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو من خلال ميزة أو طرق أخرى واستكمال الإجراءات المطلوبة.

يتم استقبال نسخة من تذكرة معرض الكتاب في رسالة نصية، ونسخة على البريد الإلكتروني، تشمل التفاصيل الكاملة.

الفعاليات الفنية في معرض الكتاب اليوم

وجاءت أبرز الفعاليات الفنية اليوم كما يلي:

- عرض الظل والأراجوز، الساعة 1 ظهرا.

- عرض فرقة بنات وبس، الساعة 2 ظهرا.

- فرقة قصور الثقافة لأغاني الأطفال، الساعة 3 عصرا.

- عرض الليلة الكبيرة لقطاع الإنتاج الثقافي، في الساعة 1 ظهرا.

- عرض فرقة الشرقية للفنون الشعبية، في الساعة 2 ظهرا.

- عرض فرقة عمان للفنون الشعبية، في الساعة 3 عصرا.

- عرض الفرقة الجازولية للإنشاد الصوفي الساعة 4 ونصف عصرا.