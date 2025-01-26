بفستان أسود قصير.. روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشعلت الفنانة روبي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها عبر صفحتها علي موقع إنستجرام صورا من الحفل الغنائي الذي أحيته مساء أمس السبت 25 يناير.

روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت روبي مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتديه فستان أسود قصير، وعلقت: "حدث خاص الليلة الماضية في القاهرة".

اخر حفلات روبي

سبق، وأحيت روبي حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة، نفدت التذاكر بعد طرحها بساعات من قبل الشركة المنظمة، وأطلت روبي في حفلها بإطلالة مختلفة وساحرة، وقدمت عددا كبيرا من الأغنيات، والتزم الجمهور باشتراطات الحفل التي وضعت في فترة سابقة وهي الدخول بالملابس الرسمية.

احدث اعمال روبي

ومن ناحية اخري، تستعد النجمة روبي لتقديم مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من خلال مسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم حيث بدأت التصوير خلال الفترة الماضية وتقدم روبي في المسلسل شخصية جديدة.

اخر اعمال روبي

وكان اخر اعمال روبي هي أغنية الليلة حلوة، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وايضا شاركت في مسلسل حضرة العمدة بطولة عددا من الفنانين، إلى جانب الفنانة روبي، وهم: محمد محمود عبدالعزيز، بسمة، إدوارد، دينا، وفاء عامر، حسام داغر، وآخرون، ومن إخراج عادل أديب.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية التي تجسد شخصيتها الفنانة روبي، وهي عمدة قرية تل الشبورة التي تركت حياتها وعملها لتتولى شؤون قريتها وخلال أحداث المسلسل تواجه العديد من التحديات، وتحاول تغيير فكر أهل القرية وتحارب الأفكار المتطرفة مثل زواج القاصرات والختان.