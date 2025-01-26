بفستان أسود قصير.. روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الفجر الفني
روبي
روبي

اشعلت الفنانة روبي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها عبر صفحتها علي موقع إنستجرام صورا من الحفل الغنائي الذي أحيته مساء أمس السبت 25 يناير.

روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت روبي مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتديه فستان أسود قصير، وعلقت: "حدث خاص الليلة الماضية في القاهرة".

اخر حفلات روبي 

سبق، وأحيت روبي حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة، نفدت التذاكر بعد طرحها بساعات من قبل الشركة المنظمة، وأطلت روبي في حفلها بإطلالة مختلفة وساحرة، وقدمت عددا كبيرا من الأغنيات، والتزم الجمهور باشتراطات الحفل التي وضعت في فترة سابقة وهي الدخول بالملابس الرسمية. 

احدث اعمال روبي 

ومن ناحية اخري، تستعد النجمة روبي لتقديم مفاجأة لجمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من خلال مسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم حيث بدأت التصوير خلال الفترة الماضية وتقدم روبي في المسلسل شخصية جديدة.

اخر اعمال روبي

وكان اخر اعمال روبي هي أغنية الليلة حلوة، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وايضا شاركت في مسلسل حضرة العمدة بطولة عددا من الفنانين، إلى جانب الفنانة روبي، وهم: محمد محمود عبدالعزيز، بسمة، إدوارد، دينا، وفاء عامر، حسام داغر، وآخرون، ومن إخراج عادل أديب. 

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية التي تجسد شخصيتها الفنانة روبي، وهي عمدة قرية تل الشبورة التي تركت حياتها وعملها لتتولى شؤون قريتها وخلال أحداث المسلسل تواجه العديد من التحديات، وتحاول تغيير فكر أهل القرية وتحارب الأفكار المتطرفة مثل زواج القاصرات والختان.

مسلسل حضرة العمدة روبي بفستان أسود قصير روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي آخر أعمال روبي الغنائية اخر اعمال روبي روبى

مواد متعلقة

مفأجاة.. حمادة هلال يشوق الجمهور لـ أحداث المداح 5

الثلاثاء المقبل.. أبطال وصُناع فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص

روبي تتألق بفستان أحمر ناري في حفل رأس السنة بالقاهرة

روبي تختتم عام من النجاحات بحفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- أول رد من التعليم على قرار إلغاء تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز