دياب يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "رقصة الوداع"

الفجر الفني
دياب
دياب

كشف الفنان دياب، عن موعد طرح أحدث أغانيه "رقصة الوداع"، والذي من المقرر طرحها اخر الشهر الحالي. 

برومو اغنيه "رقصة الوداع" 

وشارك دياب برومو لأغنيته الجديدة "رقصة الوداع"، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

دياب يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "رقصة الوداع"

وظهر دياب في فيديو برومو الأغنية معلقًا عليها قائلًا: "رقصة الوداع 29 يناير على جميع المنصات".

 

 

احدث اعمال دياب 

ومن ناحيه أخرى، يشارك دياب في مسلسل "ظلم المصطبة" التي من المقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل 2025،والمسلسل من بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور.

 

 

 

تفاصيل مسلسل "ظلم المصطبة"

مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور، وفتحي عبد الوهاب وبسمة ومحمد علي رزق وأحمد عزمي، من تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد رجاء وحاتم حافظ ومن إخراج هاني خليفة ويتكون من 15 حلقة، ويناقش المسلسل العادات الظالمة والأعراف القاسية التي تُطبق في الأرياف والأقاليم بعيدًا عن القانون والشرع، وذلك في إطار اجتماعي مشوق مليء بالحكايات المثيرة.

 

 

 

أخر أعمال دياب

وكان أخر أعمال دياب في الغناء أغنية حلال حلال، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تاج، وتقول كلماتها: بابات بالجدعنه مش بالعضلات نكسب فلوس نعمل علاقات وفي التاريخ بانين حضارات اثارات هنا بابات وبالأدب مش بالحوارات وف اي مكان بنسيب بصمات وبالحلال نعمل ايرادات حلال حلال مشي الحال بتضيق علينا بس احنا رجال حلال حلال مشي الحال بتميل علينا بس احنا تقال حلال حلال مشي الحال بتضيق علينا بس احنا رجال ولاد حلال وعلى اى حال لو تقلت كتفنا شيال، ابطال مالناش ف شغل القيل والقال زود حموله نرفع اثقال عدلين ومالناش ف البطال ابطال هنا اهرام وبالشهامه مش ب الاجرام بنزید نزید مانخس جرام ناكل حلال مناكلش حرام حلال.

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