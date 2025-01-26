بسبب مسلسل “حسبة عمري”.. روجينا توجه رسالة لـ رانيا فريد شوقي

قامت الفنانة روجينا بتوجيه رسالة محبة للفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها علي موقع انستجرام، تعبر من خلالها عن حبها لها مشيدة بأخلاقها وطيبة قلبها مثل والدها الراحل الملك فريد شوقي.

روجينا توجه رسالة لـ رانيا فريد شوقي

ونشرت روجينا عددا من الصور رفقة رانيا فريد شوقي، وكتبت معلقة: “الملكة بنت الملك.. طول عمرك من أيام المعهد وأنتي ملكة بأخلاقك وطيبة قلبك وحبك لكل الناس فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد.. بحبك يا رانيا".

احدث اعمال روجبنا ورانيا فريد شوقي

ويشارك الثنائي روجينا ورانيا فريد شوقي فى مسلسل “حسبة عمري” الذى من المقرر ان تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني، ومن المقرر ان تجسد فيه نادين شخصية صديقتها المقربة، والعمل من إخراج مي ممدوح.

وتلعب روجينا دور سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

أخر أعمال روجينا

وكان آخر أعمال الفنانة روجينا هو مسلسل “ سر إلهي ”، والذي عرض خلال شهر رمضان، والمسلسل يشارك ببطولته الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، وينتمي سر إلهي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي

بينما كان آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي الفنية العرض المسرحي “مش روميو وجوليت” إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي والتي شاركت في بطولته أمام النجم علي الحجار وكل من ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية أمين حداد، ومن إخراج عصام السيد.