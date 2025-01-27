نجلاء بدر: فكرة "سراب" فريدة ومختلفة.. ولم أشاهد النسخة الأجنبية من المسلسل

قالت الفنانة نجلاء بدر إن ما جذبها لدورها في مسلسل "سراب" كان السيناريو فالفكرة فريدة ومختلفة، حيث يعيش كل شخصية في عالمها الخاص، تائهة في سرابها، لكن تربط بينهم خيوط تجمعهم معًا. شخصية المحامية، تحديدًا، كانت جديدة بالنسبة لي؛ لم أقدم دورًا كهذا من قبل. فهي محامية وأم تواجه تحديات عائلية وتقلبات داخلية، وفي الوقت نفسه، تعمل في مجال يهيمن عليه الرجال، مما يضعها في مواجهة مستمرة مع الكثير من التحديات.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن انجذابها للمسلسل كان بسبب السيناريو المميز الذي كُتب بعناية وتم تعريبه ليتماشى مع مجتمعنا بشكل واقعي.

وقالت إنها بدأت تحضيرات دورها في المسلسل ببالجلوس مع محامية جنايات لأتعرف على تفاصيل حياتها المهنية، وكيف تتصرف في مختلف المواقف، سواء داخل المحكمة أو أثناء تعاملها مع النيابة. تابعت عن قرب لغة الجسد، النظرات، وردود الفعل في مواقف مختلفة. كما شاهدت العديد من المرافعات القانونية، سواء التي قدمها رجال أو نساء، لفهم أساليبهم المختلفة في الإقناع أمام القاضي والجمهور، وأشكر المحاميات اللواتي ساعدنني في هذا الجانب.

واختتمت: “لم أشاهد النسخة الأجنبية، ولم أجد ذلك ضروريًا. نحن لا نقوم بتقليد النسخة الأصلية، بل نعمل على تقديم نسخة مصرية معربة تناسب ثقافتنا ومجتمعنا. كان من المهم أن تكون الشخصيات قريبة منا وتشبه بيئتنا، ولذلك لم أرَ حاجة لمشاهدة النسخة الأجنبية أو التأثر بها، لأن طبيعة العمل المصري تتطلب تقديم معالجة تناسب واقعنا”.