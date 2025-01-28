حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

الفجر الفني
داليا مصطفى وعمرو
داليا مصطفى وعمرو الليثي

 

 

تصدرت حلقة القناة داليا مصطفي مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على قناة الحياة الترند على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثتين ، حيث  لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة

حلقة الفنانة داليا مصطفي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X

وكشفت عم اصعب قرار اخدته في حياتها ، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها ، وعن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها ، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي  وكيف تتعامل معاهم

 

وأمنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة   ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت )

 

كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى " ، و عن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب  (قبل الاربعين )

 

كما تحدثت عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي. 
، وعن أزمة مرضها واكتشافها  انها مريضة بالسكر .. وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها  ان السكر جالي بسبب الخذلان والاسي والسيطرة ؟

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