شاهد.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني

الفجر الفني
اكرم حسني وأحمد عبدالوهاب
اكرم حسني وأحمد عبدالوهاب واية سماحة

كشفت منصة "واتش ات" عن البرومو التشويقي لمسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

 

وأرفقت "واتش ات" بالبرومو تعليقًا:"جهّزوا نفسكم لرحلة ومُغامرة مثيرة مع الكابتن حسام عز الدين في مسلسل الكابتن في رمضان حصريًا على WATCHIT".

 

 

تفاصيل مسلسل "الكابتن"

 

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

 

آخر أعمال أكرم حسني

 

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الدرامية، هو مسلسل "بابا جيه"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

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