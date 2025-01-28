بالصور.. دوللي شاهين مع جمهورها بمعرض الكتاب في حفل إطلاق وتوقيع كتابها الأول ”هودو“

دوللي شاهين في وسط الجماهير في معرض القاهرة الدولي للكتاب توقع أول كتاب لها بعنوان ”هودو"

احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، حفل توقيع كتابها الأول، في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بـ إطلاق أول كتاب لها تجربة في عالم الرعب ليكون أول تجربة روائية ليها، بعنوان "هودو"، بالتعاون مع الكاتب المصري الكبير محمد المخزنجي، والمخرج مؤمن يوسف.

وحضر الحفل ابنتها نور، والكاتب المصري الكبير محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف والمستشار الإعلامي عصام ميلاد نصرالله.

دوللي شاهين مع جمهورها بمعرض الكتاب في حفل إطلاق وتوقيع كتابها الأول ”هودو“

الفنانة دوللي شاهين وابنتها نور ومراسلة الفجر فاطمة أسامة

الفنانة دوللي شاهين وابنتها الجميلة نور

نور ابنة الفنانة دوللي شاهين

الفنانة الجميلة دوللي شاهين

نبذة عن رواية ”هودو" للمطربة اللبنانية دوللي شاهين

أهي بالفعل لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينات القرن العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود بواسطة كتاب قديم نادر امتلكته؟ أم هو سحرٌ قديم من إرث هاروت وماروت لا يملك أسراره إلا القليل؟!

حوادث غريبة وغامضة توالت على العائلة ونسلها حتى طالت المقربين منهم.

أفعال شريرة وصراعات مليئة بالكراهية والحب بجميع أنواعه:

حب المال والنفوذ

القوة والسلطة

الجمال والخلود

أحجية مخيفة تتكشف وتتضح أوراقها شيئًا فشيئًا مع مرور السنوات وتعاقب الأجيال على العائلة الملعونة.

نراها ونكتشفها من خلال مرآة، بعين ووعي أبطالها.

لكن وبعد أن نسمع ونرى، هل سنؤمن حقا بأنها لعنة؟ أم هو اختيار!

دوللي شاهين



هي مغنية وممثلة وأم - ابنتها تدعى نور - لبنانية من أم لبنانية، وأب من أصول برازيلية، ولدت في بمهرية، قضاء عالية لبنان، اشتهرت بعد ظهورها في كليب أغنية مومو عيني باللهجة المغربية والفرنسية. هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان تتحدث أربع لغات، الفرنسية والانجليزية والإسبانية إلى جانب اللغة العربية.

درست الصحافة وتصميم الجرافيك والموسيقى والإخراج وتصميم الأزياء. سافرت إلى لندن لدراسة الموسيقى والمسرح وهناك تعلّمت البيانو والعود. وبدأت حياتها المهنية في مجلة نسائية لبنانية. اقتحمت عالم التمثيل، بعد أن اكتشفها المخرج خالد يوسف، وقدمها للجمهور في الفيلم المصري ويجا، حصلت على لقب أفضل مطربة ممثلة ولدها العديد من الأفلام الناجحة والأغاني الرائجة.

محمد المخزنجي:

كاتب روائي مصري حائز على جائزة كتارا فئة الروايات المنشورة عام 2020

عن رواية الرديف، التي تُرجمت للغة الإنجليزية.

له عدة مؤلفات روائية وقصصية في أدب الرعب، مثل أبناء مفيستو، ونوفيلا الدكان، والمجموعة القصصيىة "الساحر"،

ورواية أهل الأخدود، وأخيرًا وليس آخرًا رواية أسفل أرض.

بالإضافة إلى تجربة بعيدًا عن الروايات وأدب الرعب تمثلت في كتاب "البرنس حكاية" عن ظاهرة الهيب هوب والراب بمشاركة مؤدي راب مصري.

الرواية هتكون متوفرة داخل جناح دار ديير للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب:

صالة 1، جناح B22

دار_ديير_للنشر

كل_كتاب_بداية_جديدة_لأثر_لا_ينتهي

معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب

تتعاون الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، مع الكاتب المصري الكبير محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف، لإطلاق كتابها الأول”هودو" تجرية في عالم الرعب" ليكون أول تجاربها الروائية في عالم الرعب، وقد تم الاتفاق مع ديير نشر مصرية وتم اصداره نهاية يوم 24 من شهر يناير الجاري في معرض القاهرة الدولي للكتاب.