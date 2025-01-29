إرتفاع إيرادات فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد

الفجر الفني
بوابة الفجر

انضم فيلم "الدشاش" للنجم الفنان محمد سعد، ليشارك في منافسة دور العرض السينمائية يوم 1 يناير، وحقق إيرادات بلغت مليون و48 ألف جنيه، تفوقًا على جميع الأفلام السينمائية المتنافسة في موسم رأس السنة، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى أكثر من 52 مليون و601 ألف جنيه.

 


قصة فيلم الدشاش

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.



أبطال فيلم الدشاش 


ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

ابطال فيلم الدشاش احمد الرافعي الافلام السينمائيه العرض السينمائي الفنان محمد سعد جوزيف فوزي خالد الصاوي دور العرض السينمائي سامح عبدالعزيز رشوان توفيق

مواد متعلقة

بالجلباب الصعيدي.. أحمد عبد العزيز يتألق في برومو "فهد البطل" لمنصة watch it

الأحد والإثنين.. واحد من الناس يحيي ذكرى أم كلثوم بصوت مروة ناجي

قناة on تروج لمسلسل "فهد البطل"

فيلم "6 أيام" يحصد 8 ملايين منذ عرضه

للمرة الرابعة.. محمد رجب وأيتن عامر يجتمعان في "الحلانجي"

"الحريفة 2" يحصد 118 مليون جنيه خلال 53 ليلة عرض

محمد القس يشارك صور من كواليس "موضوع عائلي"

نجوى كرم تضيء مسقط في ليلة لبنانية على مسرح العرفان

الأكثر قراءة

مستجدات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع إيفرتون وكوتيسا

تفاصيل تعاقد الأهلي مع تريزيجيه.. وحقيقة تنازله عن مستحقاته

إرتفاع إيرادات فيلم "الدشاش" لـ محمد سعد

أفضل الأعمال في آخر أيام شهر رجب.. اغتنام الوقت بين العبادة والاستعداد لرمضان

جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في مختلف البطولات والقنوات الناقلة

زيادة مرتقبة في معاشات 2025.. التفاصيل والنسب المتوقعة

عاصفة “إيوين” تضرب بريطانيا وأيرلندا.. دمار واسع وانقطاع الكهرباء عن الملايين

غرة شهر شعبان 1446هـ.. أفضل الأدعية وكيفية الاستعداد لـ "رمضان"