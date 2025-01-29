أحمد مالك يروج لمسلسل “ولاد الشمس” المنتظر عرضه في رمضان 2025

أحمد مالك يروج لمسلسل “ولاد الشمس” المنتظر عرضه في رمضان 2025

الفجر الفني
أحمد مالك
أحمد مالك

 


روج الفنان أحمد مالك لمسلسله الجديد “ولاد الشمس”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له من العمل، ظهر فيها بإطلالة قوية توحي بأجواء مشوقة، وعلق قائلاً: “استنوا ولعة في ‘ولاد الشمس’”، مما زاد من حماس الجمهور للمسلسل.  

أحمد مالك يروج لمسلسل “ولاد الشمس” المنتظر عرضه في رمضان 2025


“ولاد الشمس” هو عمل درامي اجتماعي من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين منهم معتز هشام وآخرون. تدور أحداث المسلسل حول صديقين تربيا معًا في دار للأيتام، وتتناول القصة رحلتهما في مواجهة تحديات الحياة التي قادتهما إلى عالم الجريمة والسرقة، في حبكة تجمع بين التشويق والإنسانية.

أما النجم أحمد مالك، فيعيش حاليًا حالة من النشاط الفني مع عرض فيلمه الجديد “6 أيام” في دور السينما، والذي تشاركه البطولة آية سماحة. الفيلم يتناول قصة حب مليئة بالتحديات بين يوسف وعالية، اللذين فرّقتهما الظروف القهرية في مرحلة المراهقة، لتجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات، وتثير تساؤلات حول إمكانية استعادة المشاعر رغم تغير المسارات الحياتية.

في المقابل، ينتظر الفنان طه دسوقي طرح فيلمه الجديد “سيكو سيكو” خلال الأسابيع القادمة، وهو عمل كوميدي مشوّق يضم نخبة من النجوم مثل عصام عمر، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، وتارا عماد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة Film Square.

بهذا الزخم الفني، يواصل نجوم “ولاد الشمس” تقديم أعمال متنوعة تُثري المشهد الدرامي والسينمائي، مع مزيج من الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.

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