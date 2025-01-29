مسلسلات رمضان 2025.. محمد رجب يتعرض لحادث بمسلسل "الحلانجي" (صور)

يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الحلانجي"، الذي ينافس من خلاله في السباق الدرامي لموسم رمضان 2025.

وخلال تجهيزات أحد المشاهد، ظهر برفقة خبير المكياج تامر دهب أثناء وضع مستحضرات التجميل الخاصة بالإصابة التي يتعرض لها خلال أحداث المسلسل.

وظهر على وجه محمد رجب كدمات وجروح تنزف من جبهته، في إشارة إلى تعرضه لحادث تصادم ضمن أحداث العمل، مما يعكس جانبًا من الإثارة والتشويق.

محمد رجب في كواليس تحضيرات المشهد

"الحلانجي" رمضان 2025

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو التشويقي، كاشفًا عن أجواء مشوقة وحبكة درامية مثيرة. ويجسد محمد رجب شخصية "طه الحلانجي"، الذي يجد نفسه وسط تحديات صعبة، مطاردات خطيرة، ومحاولات اغتيال، من بينها محاولة صدمه بسيارة، ما يضعه في صراع مشوق مع الأعداء.

ويظهر محمد لطفي في دور غامض يتعاون فيه مع بطل العمل ضمن مهمة محفوفة بالمخاطر.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، محمود قابيل، أحمد وفيق، وإبراهيم السمان.

مسلسل "الحلانجي" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج معتز حسام الدين، ويعد بمزيج من الأكشن، الإثارة، والمغامرة، ما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025.

محمد رجب في كواليس تحضيرات المشهد