مسلسلات رمضان 2025.. محمد رجب يتعرض لحادث بمسلسل "الحلانجي" (صور)

الفجر الفني
محمد رجب في كواليس
محمد رجب في كواليس تحضيرات المشهد

يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الحلانجي"، الذي ينافس من خلاله في السباق الدرامي لموسم رمضان 2025. 

وخلال تجهيزات أحد المشاهد، ظهر برفقة خبير المكياج تامر دهب أثناء وضع مستحضرات التجميل الخاصة بالإصابة التي يتعرض لها خلال أحداث المسلسل.

وظهر على وجه محمد رجب كدمات وجروح تنزف من جبهته، في إشارة إلى تعرضه لحادث تصادم ضمن أحداث العمل، مما يعكس جانبًا من الإثارة والتشويق.

محمد رجب في كواليس تحضيرات المشهد

"الحلانجي" رمضان 2025

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو التشويقي، كاشفًا عن أجواء مشوقة وحبكة درامية مثيرة. ويجسد محمد رجب شخصية "طه الحلانجي"، الذي يجد نفسه وسط تحديات صعبة، مطاردات خطيرة، ومحاولات اغتيال، من بينها محاولة صدمه بسيارة، ما يضعه في صراع مشوق مع الأعداء.

ويظهر محمد لطفي في دور غامض يتعاون فيه مع بطل العمل ضمن مهمة محفوفة بالمخاطر.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، محمود قابيل، أحمد وفيق، وإبراهيم السمان. 

مسلسل "الحلانجي" من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج معتز حسام الدين، ويعد بمزيج من الأكشن، الإثارة، والمغامرة، ما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025.

محمد رجب في كواليس تحضيرات المشهد
محمد رجب في كواليس تحضيرات المشهد
محمد رجب دراما رمضان 2025 مسلسل الحلانجي مسلسلات رمضان 2025 مسلسل محمد رجب 2025

الأكثر قراءة

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا