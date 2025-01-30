20 فبراير.. آمال ماهر تحيي حفل ضخم في منطقة الأهرامات

20 فبراير.. آمال ماهر تحيي حفل ضخم في منطقة الأهرامات

الفجر الفني
آمال ماهر
آمال ماهر

 

 


تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي مميز يوم الخميس 20 فبراير 2025 في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك في إطار سلسلة حفلاتها الغنائية الكبرى.

 

ويحمل الحفل عنوان “ملكة الغناء العربي”، حيث من المتوقع أن تقدم آمال ماهر باقة من أجمل أغانيها التي أحبها الجمهور، وسط أجواء ساحرة في واحدة من أهم المعالم الأثرية في العالم.

20 فبراير.. آمال ماهر تحيي حفل ضخم في منطقة الأهرامات

تم تنظيم الحفل من قبل شركة ELITE، وسيبدأ استقبال الجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً، كما تم طرح التذاكر عبر موقع Ticketsmall للراغبين في الحضور والاستمتاع بهذه الليلة الفنية الاستثنائية.


يذكر أن هذا الحفل يُعد عودة قوية لآمال ماهر إلى الساحة الغنائية، وسط ترقب كبير من جمهورها ومحبيها.

 


آخر أعمال الفنانة آمال ماهر الغنائية

طرحت آمال ماهر "5 أغاني"، حصريا عبر منصة "سبوتيفاي"، وهم: "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.

 

كما كان آخر حفلات آمال ماهر، حفلها الذي أُقيم في مدينة الإحساء بالسعودية ضمن فعاليات العيد الوطني بالسعودية الـ94، والتي تحدثت عنه قائلة: "سعدت كثيرًا بكوني جزئًا من احتفالات الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ 94، شكرًا جدا ليكم كانت حفلة أكثر من رائعة".

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