بفستان أزرق.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بفستان أزرق.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
أنغام
أنغام

 


شاركت الفنانة أنغام، متابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

إطلالة أنغام

وتألقت أنغام بفستان أزرق طويل يتميز بقصة من ناحية الكتف وبأكمام من الناحية الأخرى، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب باللون البني، واعتمدت تسريحة الشعر الويڤي التي تناسبت مع إطلالتها.

بفستان أزرق.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها


و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، هو ألبوم "تيجي نسيب"، ويتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ11 كليب من ألبوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

و يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.


الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم "بنعمل حاجات" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية "مكانش وقته" من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مادي، وأغنية "هقولك إيه" ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية "بقالك قلب" من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.

 

و تحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

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