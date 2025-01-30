مسرحية "صحصح لما ينجح" تضيء مسرح الطفل بالقناطر الخيرية

شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية عرض مسرحية "صحصح لما ينجح"، ضمن فعاليات نوادي مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لدعم المسرح التربوي للأطفال.

لجنة التحكيم تتابع العرض المسرحي

حضر العرض لجنة التحكيم التي ضمت كلًا من: المخرج محمد حجاج، المخرجة إيمان سند، المهندسة سارة شكري، والمقرر هدى يحيى، حيث تابعوا الأداء المسرحي والتفاعل مع الأطفال.

فريق العمل والإبداع الفني

المسرحية من تأليف وأشعار الكاتب الراحل صلاح جاهين، وألحان الموسيقار الكبير محمد فوزي، أما السينوغرافيا والإخراج فكانت لمدحت السعدني.

شارك في تنفيذ العرض كل من محمد وادي في الاستعراضات، ومدحت السعدني في تصميم الديكور، ومحمد وادي كمخرج منفذ.

قصة المسرحية ورسالتها التربوية

تدور أحداث المسرحية حول الطفل "صحصح"، الذي لا يهتم بتنظيم وقته، ولا يدرك أهمية الوقت في حياته.

و في محاولة لتحفيزه، يقرر والده أن يهديه ساعة يد بشرط أن ينجح في دراسته، ليكتشف من خلال رحلة خيالية أهمية تنظيم الوقت والانضباط كوسيلة لتحقيق النجاح.

الإنتاج والتعاون الثقافي

قدم العرض ضمن نوادي مسرح إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، تحت رئاسة لاميس الشرنوبي، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل بقيادة د. جيهان حسن، وبالتعاون مع فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد.