Watch it تكشف عن بوستر جديد لمسلسل “لام شمسية” لـ يسرا اللوزي

Watch it تكشف عن بوستر جديد لمسلسل “لام شمسية” لـ يسرا اللوزي

الفجر الفني
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

 

 

روجت منصة Watch it الرقمية لبوستر النجمة يسرا اللوزي من مسلسل “لام شمسية”، الذي سيعرض عبر شاشات المتحدة في رمضان 2025، حيث كتبت المنصة على صفحتها على “فيس بوك”: “تفاصيل مثيرة هنكتشفها مع يسرا اللوزي في مسلسل لام شمسية في رمضان 2025”.

Watch it تكشف عن بوستر جديد لمسلسل “لام شمسية” لـ يسرا اللوزي


كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات مسلسل “لام شمسية”، الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2025، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

 

مسلسل “لام شمسية” يطرح قضية هامة شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، وهي التعدي على الأطفال، ويعالج الموضوع في إطار اجتماعي توعوي. يشارك في المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وغيرهم.

 

آخر أعمال يسرا اللوزي


وكان اخر اعمال يسرا اللوزي هو مسلسل «سراب» مكون من 10 حلقات وهو النسخة العربية من المسلسل العالمى «Seven Types of Ambiguity»، وتعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الأسترالى، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق بمجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

Watch it تكشف عن بوستر جديد لمسلسل “لام شمسية” لـ يسرا اللوزي آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي أبرز تصريحات يسرا اللوزي أپطال مسلسل سراب أبطال مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل أمينة خليل تنافس نجمات مسلسلات رمضان 2025 بـ لام شمسية

مواد متعلقة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل لام شمسية رمضان 2025

أبرزهم لام شمسية وموضوع عائلي.. ياسمينا العبد تنتظر 4 أعمال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل- «محمد الضيف» في رحلته الأخيرة.. انتشال جثمان القائد وتأجيل الإعلان لأسباب أمنية ( التفاصيل)

تعليق صادم من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين.. تفاصيل

عاجل- أبوعبــيدة: استشهاد محمد الضيف ومروان عيسى وغازي أبو طماعة ورائد ثابت ورافع سلامة

نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دار السلام بسوهاج

رسوم التظلمات في التعليم الأساسي والثانوي لعام 2025.. تعرف على الأسعار لكل مرحلة

محافظ الدقهلية: سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيا

سفيرة رومانيا تزور الإسكندرية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية

جمال العدل: تعاقدنا مع صفقتين أجانب..ولن يكون هناك أزمات مالية