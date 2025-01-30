الشركة المتحدة تطرح بوسترات مسلسل “لام شمسية” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

الشركة المتحدة تطرح بوسترات مسلسل “لام شمسية” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

الفجر الفني
أمينة خليل
أمينة خليل

 


أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات مسلسل “لام شمسية”، الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2025، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

أمينة خليل من مسلسل “لام شمسية” 
محمد شاهين من مسلسل “لام شمسية”
يسرا اللوزي من مسلسل “لام شمسية”
الشركة المتحدة تطرح بوسترات مسلسل “لام شمسية” استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

مسلسل “لام شمسية” يطرح قضية هامة شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، وهي التعدي على الأطفال، ويعالج الموضوع في إطار اجتماعي توعوي. يشارك في المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وغيرهم.

 


وتعود أمينة خليل إلى الساحة الرمضانية بمسلسل “لام شمسية” بعد غيابها عن موسم 2024، وهو الغياب الأول لها منذ 13 عامًا، منذ مشاركتها في “طرف ثالث” عام 2012. وكانت أمينة قد اعتادت على التواجد في دراما رمضان، سواء بتصدرها البطولة أو من خلال مشاركات مميزة، وكان آخر أعمالها في رمضان 2023 من خلال مسلسل “الهرشة السابعة”.

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