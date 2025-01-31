دنيا سمير غانم تتصدر محركات البحث لهذا السبب

تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها عايشة الدور الذي من المقرر طرحه في رمضان.

طرحت النجمة دنيا سمير غانم بوسترات أحدث أعمالها الدرامية "عايشة الدور" والذي تشارك به ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥ وبمجرد طرحه قد تصدر محركات البحث علي الفيس بوك وتفاعل معه العديد من محبينها ورواد السوشيال ميديا.

تفاصيل البوستر:

وقد ظهرت دنيا سمير غانم في البوستر بشخصيتين متناقضتين، وعلقت الصفحة على البوستر الدعائي: «غيّر مودك وفرفش يومك مع دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور في رمضان 2025».

فريق عمل مسلسل “عايشة الدور”:

ويذكر أن يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

آخر أعمال دنيا سمير غانم:

ويذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق. يشاركها في البطولة كل من هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب. المسلسل من إخراج إسلام خيري.