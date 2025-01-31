دنيا سمير غانم تتصدر محركات البحث لهذا السبب

الفجر الفني
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي لمسلسلها عايشة الدور الذي من المقرر طرحه في رمضان.

 

 

طرحت النجمة دنيا سمير غانم بوسترات أحدث أعمالها الدرامية "عايشة الدور" والذي تشارك به ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥ وبمجرد طرحه قد تصدر محركات البحث علي الفيس بوك وتفاعل معه العديد من محبينها ورواد السوشيال ميديا.

 

 

تفاصيل البوستر: 

 

 

وقد ظهرت دنيا سمير غانم في البوستر بشخصيتين متناقضتين، وعلقت الصفحة على البوستر الدعائي: «غيّر مودك وفرفش يومك مع دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور في رمضان 2025». 

 

 

فريق عمل مسلسل “عايشة الدور”: 

 

ويذكر أن يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

 

 

آخر أعمال دنيا سمير غانم: 

 

ويذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق. يشاركها في البطولة كل من هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب. المسلسل من إخراج إسلام خيري. 

 

 

 

 

 

 

 

دنيا سمير غانم مسلسل عايشة أبطال مسلسل عايشة الدور تعرف على تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

مواد متعلقة

بعد تصدرها الترند... تعرف على تفاصيل مسلسل عايشة الدور لـ دنيا سمير غانم

لأول مرة.. كيلاني أمام دنيا سمير غانم في عايشة الدور رمضان 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كوبي ماينو يكرر إنجاز روني مع مانشستر يونايتد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة

زاخاروفا: 90% من وسائل الإعلام الأوكرانية تعيش على المنح الأمريكية

أحمد عيد عبدالملك: الزمالك حسم صفقتين.. وهناك 4 صفقات خلال أيام

بالصور.. الحارة الشعبية لمسلسل “شباب امرأة” بـ أجواء الحارة المصرية القديمة

سعر اليورو الاوروبي اليوم 31 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

رسميًا.. حكيم زياش ينضم إلى الدحيل القطري

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي