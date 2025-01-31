عمرو محمود ياسين يدعم نجله لمشاركته في "وتقابل حبيب"

الفجر الفني
محمود جونيور
محمود جونيور

روج المؤلف عمرو محمود ياسين، لمسلسل “وتقابل حبيب” ناشرًا البوستر الفردي لنجله محمود ياسين جونيور، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

 

ونشر عمرو محمود ياسين، البوستر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "أتمنى لك الأفضل يا جونيور"، وعلق الآخر على رسالة والده، قائلًا: “الملك، بحبك”.

 

يجسد الفنان خالد سليم شخصية زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز ضمن مسلسل وتقابل حبيب، ويحدث بينهما موقف يغير الأحداث.

 

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

 

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم،  بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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