"كواليس مسلسلات رمضان 2025.. إرهاق وتحديات ولقطات حصرية تكشف ما وراء الكاميرات

استعدادات دراما رمضان 2025: تنوع في الأعمال وتنافس بين النجوم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تشهد الساحة الفنية المصرية والعربية نشاطًا مكثفًا في التحضيرات للموسم الدرامي الرمضاني. يتنوع المحتوى الدرامي هذا العام بين التشويق، الإثارة، الكوميديا، والأعمال الصعيدية، مع مشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن.



ويبرز جريدة وموقع الفجر عن أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان 2025:

1. "المداح 5": يستمر الفنان حمادة هلال في تقديم الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، بمشاركة غادة عادل، خالد الصاوي، وهبة مجدي. يتوقع أن يحمل هذا الجزء مزيدًا من الغموض والإثارة.



2. "العتاولة 2": يجتمع النجمان أحمد السقا وطارق لطفي في الجزء الثاني من هذا المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول.



3. "كامل العدد 3": تستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم الجزء الثالث من هذا المسلسل، وقد طرحت مؤخرًا البوسترات الدعائية لأبطاله.



4. "إش إش": مسلسل من إخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ودينا، يتناول قصة درامية مشوقة.



5. "سيد الناس": يقدم الفنان عمرو سعد هذا العمل الدرامي الجديد، الذي يتناول قضايا اجتماعية تهم المجتمع المصري.



6. "فهد البطل": يجسد الفنان أحمد العوضي دور البطولة في هذا المسلسل الذي يتناول قصة بطل شعبي.



7. "الحلانجي": يعود الفنان محمد رجب بعمل درامي جديد يتناول حياة شخصية تُدعى "الحلانجي".



8. "عين شمس": يقدم الفنان أحمد مكي هذا المسلسل الذي يتناول قصة درامية في حي عين شمس بالقاهرة.





تنوع في عدد الحلقات:

يلاحظ هذا العام زيادة في عدد المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، مما يتيح للمشاهدين تنوعًا أكبر في المحتوى والقصص المقدمة.

جهود الإنتاج والتصوير:

تتواصل عمليات التصوير في استوديوهات مغلقة وشوارع القاهرة، حيث يسعى صناع الدراما للانتهاء من أعمالهم قبل بدء الشهر الكريم. تتطلب هذه الجهود تنسيقًا عاليًا بين فرق العمل لضمان تقديم محتوى يليق بالجمهور.

منصات العرض:

أعلنت منصة "WATCH IT" عن خريطة مسلسلات رمضان 2025، والتي تضم 16 عملًا دراميًا متنوعًا، مما يوفر للمشاهدين خيارات متعددة لمتابعة أعمالهم المفضلة.

ختامًا:

يعد موسم دراما رمضان 2025 بمنافسة قوية بين الأعمال الدرامية المتنوعة، مع مشاركة نخبة من النجوم والقضايا التي تهم المجتمع. يترقب الجمهور هذه الأعمال بشغف، آملين في قضاء أوقات ممتعة خلال الشهر الفضيل.