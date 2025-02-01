"عروض مغرية لظهور هنا الزاهد في برنامج رامز جلال الجديد مقابل 60 ألف دولار!"

بدأ الفنان رامز جلال استعداداته الجادة لتصوير برنامجه الجديد، الذي سيُعرض في رمضان المقبل.

حيث اختار أن يكون التصوير في المملكة العربية السعودية، ليكون هذه المرة الأكثر إثارة في سلسلة برامجه التي اشتهر بها. ورغم أن تفاصيل البرنامج ما زالت طي الكتمان، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون مليئًا بالمقالب والمفاجآت غير التقليدية.

في خطوة مفاجئة، دخل فريق عمل البرنامج في مفاوضات مع النجمة هنا الزاهد، والتي تلقّت عرضًا مغريًا للظهور كضيفة في أحد الحلقات.

العرض الذي قُدّم لها يتضمن مبلغًا ماليًا ضخمًا يصل إلى 60 ألف دولار، وهو ما جعل العديد من جمهورها يتساءل عن مصير هذا التعاون المنتظر. ومع ذلك، لم تُعلن الزاهد موقفها النهائي حتى الآن، حيث أن ارتباطاتها الفنية، خاصةً التصوير في أعمال أخرى خلال نفس الفترة، قد تكون عائقًا أمام مشاركتها.

أجواء برنامج رامز جلال:

وفيما يخص أجواء البرنامج، يبدو أن رامز جلال يواصل جهوده لتقديم فكرة جديدة ومثيرة هذا العام، حيث يُتوقع أن يجذب البرنامج العديد من الفنانين والجماهير على حد سواء، نظرًا لنجاحه الكبير في المواسم الماضية.

يبقى السؤال المطروح: هل ستنضم هنا الزاهد إلى قائمة ضيوف رامز هذا العام؟ وهل ستنجح مفاوضات فريق البرنامج في إقناعها بالتواجد في الحلقة المثيرة؟