محمد صبحي يكشف عن موقفه المؤثر مع أم كلثوم: غنت لي خصيصًا وأهدتني 50 جنيهًا

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن موقف نادر جمعه بكوكب الشرق أم كلثوم، عندما كان شابًا يعمل في شباك تذاكر الحفلات، وهو الحلم الذي سعى لتحقيقه ليحظى بفرصة حضور إحدى حفلاتها.

تصريحات محمد صبحي:

تحدث محمد صبحي خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، عن تجربته قائلًا: "وأنا في الثانوية كنت بشتغل في شباك التذاكر، وكنت بأخد جنيه في اليوم، وكنت بقعد شهر كامل أحجز عشان أحضر حفلات أم كلثوم اللي كانت أول خميس من كل شهر، كنت أجمع 30 جنيه في الشهر، وكان المبلغ ده بيكفيني سنة".

وأوضح أنه تمكن أخيرًا من شراء تذكرة في الصف الأول لحفل أم كلثوم مقابل 3 جنيهات، لكنه فوجئ بطلب غير متوقع من إدارة الحفل، قائلًا: "جالي صاحب الجمعية اللي كنت بشتغل فيها، وقالي مفيش كراسي فاضية في أول صف؟ قلتله مفيش، قالي طيب الست أم كلثوم محتاجة كرسي لضيف جاي من برة، فقلتله طيب هنعمل إيه؟ هانقوم الناس؟! فقالي طب ما انت اشتريت تذكرة، هاتها فرفضت".

وأشار صبحي إلى أنه أصر على حقه في حضور الحفل رغم محاولات الضغط عليه، حتى وصل الأمر إلى أم كلثوم نفسها، التي طلبت لقاءه: "دخلت عندها، وبمجرد ما شافتني قالت لصاحب الجمعية إيه ده ده عيل، فابتسمت، وقالتلي إنت شاري تذكرة عشان تتفرج عليا؟ طيب لو قلتلك أنا محتجاها عشان ضيف؟ فرديت عليها وقولتلها هقول لحضرتك إني مصري ومن حقي أحضر الحفلة".

وروى صبحي اللحظة التي فاجأته فيها أم كلثوم بتصرفها الإنساني الرائع: "بصت لصاحب الجمعية وقالتله ده صعب أوي، وقامت من مكانها، وخدتني من إيدي على كواليس المسرح، وحطتلي كرسي جنب الستارة، وقالتلي وأنا هغنيلك انت كنت هعيط من الفرحة، وبعد ما حضرت الحفلة ندهتلي في الأوضة واديتني ظرف، فتحت الظرف لاقيت فيه 50 جنيه، مع إن الناس كانت بتقول عليها بخيلة".