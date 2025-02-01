بالزي الصعيدي.. صفاء الطوخي تنفرد ببوستر شخصيتها في مسلسل "فهد البطل"

الفجر الفني
صفاء الطوخي
صفاء الطوخي

كشفت منصة watch it عن البروموهات التشويقية الخاصة بعدد من أبطال مسلسل فهد البطل، وطرحت بوستر منفرد للنجمة صفاء الطوخي، والذي يشارك به في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

 

 

 

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البوستر مرفقا بتعليق: “هنعيش أحداث وتفاصيل مثيرة مع النجمة صفاء الطوخي في مسلسل فهد البطل في رمضان على WATCHIT”.

 

 

أحداث فهد البطل

 

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.


 

أبطال فهد البطل


يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أبطال مسلسل فهد البطل أبطال فهد البطل أحمد العوضي الفنانة كارولين عزمي الفنانة ميرنا نور الدين رمضان 2025 شركة سينرجي صفاء الطوخي عصام السقا كارولين عزمي

مواد متعلقة

بالجلباب الصعيدي.. أحمد عبد العزيز يتألق في برومو "فهد البطل" لمنصة watch it

"صفاء الطوخى تواصل تألقها الفني: بطولتان رمضانيّتان وجديد في السينما!"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية نواة ثورية علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف سيناريوهين لحسم مصير معلول

عاجل بالأسماء.. الإعدام شنقًا لعنصرين إرهابيين من خلية نواة ثورية

النقض يقبل الشق الموضوعي في النزاع بين سموحة والإصلاح الزراعي

محمد صبحي: القوى العظمى في العالم ظالمة.. فيديو

محمد صبحي: «فارس يكشف المستور» كناية عن المؤامرات العالمية التى تحاك ضد الأمة

تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية

محمد صبحي: مصر أقوى دولة في المنطقة ومهمتنا أصبحت معركة الوعي.. فيديو