خاص...إلهام شاهين لـ "الفجر الفني" سعيدة جداً بمسلسل سيد الناس رمضان ٢٠٢٥

تستعد الفنانة إلهام شاهين لخوض سباق دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلها الجديد "سيد الناس"، الذي يضم نخبة من أبرز نجوم الفن المصري.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، تحدثت إلهام شاهين عن مشاركتها في العمل، مؤكدة أنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل شخصيتها في الوقت الحالي، قائلة:

"مش هقدر أتكلم عن شخصيتي في المسلسل غير لما الناس تتفرج عليه، وأتمنى إن شاء الله يعجب الجمهور."

كما أشارت شاهين إلى أن المسلسل لا يمكن تصنيفه فقط كعمل يعكس النماذج الشعبية، بل يحمل أبعادًا درامية وإنسانية متنوعة، مما يجعله مختلفًا عن القوالب التقليدية للأعمال الدرامية.

إلهام شاهين تروج لمسلسل "سيد الناس" عبر إنستجرام

روجت إلهام شاهين لمسلسلها الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت بوستر المسلسل الذي تظهر فيه بملامح قوية وقبضة يد مغلقة، ما يعكس طبيعة الشخصية المحورية التي تقدمها في العمل. وعلّقت على الصورة قائلة:

"رمضان يجمعنا… مسلسل سيد الناس رمضان 2025… إلهام شاهين."

قصة وأبطال مسلسل "سيد الناس"

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى صعيد مصر، وتحديدًا في منطقة الصليبة، حيث يقع منزل الشخصية التي يقدمها عمرو سعد.

ويستعرض العمل الصراعات التي تنشأ بين القوى النافذة داخل القرية، متناولًا قضايا النفوذ والسلطة، والتحديات التي تواجه الشخصيات في إطار درامي مشوق.

المسلسل من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب إلهام شاهين والنجم عمرو سعد، كل من: أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وساندي علي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

آخر أعمال إلهام شاهين

كان مسلسل "حكاية ألفريدو" آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين، حيث جسدت شخصية سوسو إلى جانب أحمد فهمي، ندى موسى، وأمير شاهين. وتدور أحداث المسلسل حول شخصية فريد، الذي يعمل طبيبًا وشيفًا، بينما تعيش سوسو حالة من الغموض وتحمل العديد من الأسرار التي تؤثر على مجريات الأحداث. كتب المسلسل عمرو محمود ياسين وأخرجه عصام نصار.

يُذكر أن إلهام شاهين تعد من أبرز نجمات الدراما المصرية، حيث قدمت على مدار مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة قوية لدى الجمهور، وتراهن هذا العام على نجاح "سيد الناس" ليكون من أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان 2025.