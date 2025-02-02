محمد علي رزق يروج لـ "ظلم المصطبة" برسالة توكل وإثارة عبر إنستجرام

يواصل الفنان محمد علي رزق الترويج لمسلسله الجديد "ظلم المصطبة"، الذي يُعرض حاليًا على منصة "Watch It"، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة ترويجية له، ظهر فيها بإطلالة جادة تعكس أجواء العمل الدرامية.

وأرفق رزق الصورة بتعليق يحمل بُعدًا روحانيًا وإيمانيًا، حيث كتب: "بسم الله توكلنا على الله"، في إشارة إلى انطلاق المسلسل، ما أثار تفاعل جمهوره، الذين عبروا عن حماسهم لمتابعة العمل.



مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

يُعد "ظلم المصطبة" واحدًا من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يتناول قضايا اجتماعية بأسلوب مشوق، ويجمع بين الدراما الإنسانية والأحداث المشحونة بالتوتر والتشويق.

ومن خلال عنوانه اللافت، يطرح العمل تساؤلات حول طبيعة الظلم الذي يتناوله، وهل هو ظلم اجتماعي، أم شخصي، أم يحمل أبعادًا أخرى لم تُكشف بعد.

جدير بالذكر أن محمد علي رزق يُعرف باختياره لأدوار ذات عمق درامي، ويُنتظر أن يقدم في هذا المسلسل شخصية جديدة تضيف إلى رصيده الفني، خاصة مع تعاونه مع نخبة من نجوم الدراما المصرية.

