ضبط مغني راب شهير بتهمة الترويج للمخدرات

أوقفت السلطات الأمنية في تونس مغني راب شهير ضمن حملة تستهدف عصابات متورطة في ترويج المخدرات.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن أجهزة الاستعلامات نجحت، يوم الأربعاء، في القبض على المغني عقب تفكيك شبكة لترويج المخدرات في حي ابن خلدون، غرب العاصمة.

وأوضحت السلطات أنه بعد تعميق التحقيقات، تم تحديد هوية العنصر الرئيسي في الشبكة، ليتبين أنه مغني راب معروف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القضاء أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق المغني سامح الرياحي، المعروف بلقب "سامارا".

وأضافت إدارة الحرس الوطني أن عملية إيقافه جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركاته، حيث تم القبض عليه برفقة أحد أقربائه.

وخلال العملية، تمكنت السلطات من ضبط كميات من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سيارات فاخرة ودراجات نارية كبيرة الحجم ومبالغ مالية مهمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في تونس تنفيذ حملات واسعة في عدة ولايات، لمكافحة تجارة المخدرات المتزايدة، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق القريبة من المؤسسات التعليمية.

من هو سامارا؟

سامارا، واسمه الحقيقي سامح الرياحي، هو مغني راب تونسي وُلد عام 1995 في مدينة صفاقس.

بدأ مشواره الفني عام 2012، وسرعان ما حقق شهرة واسعة، ليصبح أحد أبرز مغنيي الراب في تونس.

عرف بأسلوبه الجريء وكلماته الصريحة التي تعكس قضايا الفقر والظلم الاجتماعي، وحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة "أفضل مغني راب" في مهرجان الكاف الدولي للموسيقى عام 2018، وجائزة مهرجان "الهيب هوب فرانس" في فرنسا سنة 2019.