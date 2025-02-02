غدا ضمن مشروع "أهل مصر".. الثقافة تطلق الملتقى 20 لشباب المحافظات الحدودية بالمنيا

يشهد قصر ثقافة المنيا، في السادسة مساء غد الاثنين، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي العشرين لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى ٩ فبراير الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

يأتي الملتقى ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، وفي إطار تكثيف الفعاليات الثقافية بالمنيا عاصمة الثقافة المصرية لعام 2025، ويستضيف عددا من شباب وفتيات المحافظات الحدودية الستة: البحر الأحمر "حلايب والشلاتين وأبو رماد"، أسوان، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، مطروح، بالإضافة إلى عدد من شباب المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

أبرز الورش الفنية والحرفية

ويضم الملتقى ١٠ ورش فنية وحرفية وهي: الديكوباچ تدريب مها محب، الحلي تدريب نسرين مجدي، الحفر على الصدف والنحاس تدريب جلال عبد الخالق، الخيامية تدريب عماد محمد، فن الأركت للمدرب أيمن السعدني، المشغولات الجلدية للمدربة أسماء خميس، الرزين للمدرب نادر حسن، المسرح البشري للمخرج محمد صابر،

الرسوم المتحركة د. محمد ربيع، والتصوير الفوتوغرافي د. محمد إسماعيل.

اللقاءات الثقافة

كما يشهد الملتقى مجموعة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية، بجانب لقاء مع الكاتب محمد ناصف، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، كما يشمل: دوري ثقافي، حفلات سمر، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية بعروس الصعيد منها: مقابر بني حسن، تونا الجبل، وتل العمارنة، بالإضافة إلى جولة حرة بالمحافظة.

الملتقى الثقافي تنفذه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويقام بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة، رحاب توفيق، وذلك ضمن فعاليات مكثفة تشهدها المحافظة مؤخرا، عقب إعلان اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.