محمود حميدة: الشيخ محمود علي وجدتي هم السبب فى تعليمي الصلاة

الفجر الفني
محمود حميدة
محمود حميدة

انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة " الفن والاجتماع " ندوة الفنان محمود حميدة والذى تقام الآن  بمعرض الكتاب.

كشف حميدة عن من علمه تعاليم الصلاة والدين قائلًا " جدتي  هى من علمتني الصلاة كانت كل يوم تيقظني حتى أقوم للصلاة واستمع للشيخ علي محمود "

و تحدث الفنان محمود حميدة عن مادة التربية الدينية الإسلامية  قائلًا " عندما كنا صغار كانوا يخرجون المسيحيين  خارج الفصل من أجل  إعطاء الحصة، ولكن مع الوقت ومع التعامل نبدأ نرى أنهم جيدين وهكذا هم وذلك بسبب انفصالنا فى حصة الدين "

وأردف  رافضًا " أرفض  تمامًا إضافة مادة التربية الدينية للمجموع مثل ما قام الوزير بفعل ذلك وأرفض تعليم الدين فى المدارس من الأساس، الدين تعليمه فى المسجد والكنيسة فقط وليس المدارس، يجب تعليم القيم فى المدارس فقط وليس الدين "

محمود حميدة الشيخ محمود علي وجدتي هم السبب فى تعليمي الصلاة انطلاق ندوة محمود حميدة بمعرض الكتاب ندوة محمود حميدة في معرض الكتاب ندوة محمود حميدة محمود حميدة

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