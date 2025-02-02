السيناريست محمد رجاء يكشف عن أسماء الشخصيات الرئيسية لـ نص الشعب اسمه محمد

كشف السيناريست محمد رجاء في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن أسماء الشخصيات التي سيظهر بها الابطال الرئيسيين لمسلسله الرمضاني نص الشعب اسمه محمد حيث يظهر أحد الملصقات الدعائية وعليه النجوم عصام عمر ورانيا يوسف وشيرين حيث كتب " الثلاثي الأحب لقلبي في كل شغلي

باشمهندس محمد هاني ومدام فاطمة وأبلة ميرفت ".

ويواصل المخرج عبد العزيز النجار حاليا تصوير حلقات مسلسل نص الشعب اسمه محمد الذي يعتبر التعاون الأول بين المخرج والمؤلف

ومن أهم أعمال المخرج عبد العزيز النجار مسلسلي لحظة غضب وحالة خاصة

بينما من أهم أعمال المؤلف محمد رجاء مسلسلات فوق مستوى الشبهات والحساب يجمع والطوفان والليلة واللي فيها وفيلم رحلة 404 للنجمة منى زكي

نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر ومايان السيد وسوسن بدر ورانيا يوسف وعدد كبير من النجوم

ولمحمد رجاء أيضا في رمضان الجاري مسلسل ظلم المصطبة مع النجوم اياد نصار وفتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور