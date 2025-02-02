بهذه الطريقة.. عمرو سعد يروج لـ «سيد الناس» رمضان 2025

الفجر الفني
عمرو سعد
عمرو سعد

روج الفنان عمرو سعد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر الخاص به من مسلسل سيد الناس، واتمني أن ينال العمل قبول واستحسان الجمهور.

عمرو سعد يروج لمسلسل سيد الناس 

وكتب عمرو سعد «بسم الله الرحمن الرحيم موعدنا مع مسلسل سيد الناس في رمضان 2025 على قنوات «mbc مصر».. ودا بعد تعب ومجهود عامين لكي نكون بمسؤولية الاحترام المتبادل وأتمنى المسلسل يبسطكم ويسعدكم ويمتعكم كل سنة وأنت طيبين».

قنوات عرض مسلسل سيد الناس

ومن المقرر أن تذاع حلقات مسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد عبر القنوات والمنصات التالية: قنوات mbc مصر، منصة شاهد.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل، والعمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل «سيد الناس» 

مسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وأخرين من الفنانين.

آخر أعمال عمرو سعد

وكان آخر أعمال الفنان عمرو سعد، هو مسلسل الأجهر، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وضم العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، ومن إخراج ياسر سامي.

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