بصور رومانسية.. ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

الفجر الفني
ليلى زاهر وهشام جمال
ليلى زاهر وهشام جمال

 

 

أشعل الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.


وظهرت ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة وجذابة، بينما بدا هشام جمال بأسلوبه المعتاد الذي يعكس روح العفوية، حيث بدت الصور مفعمة بالانسجام والتناغم، ما دفع الجمهور للتساؤل عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يخطفان الأنظار في أحدث ظهور


وسرعان ما انتشرت الصور عبر منصات التواصل، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بالكيمياء الواضحة بين الثنائي، فيما تساءل البعض عما إذا كان هذا الظهور مرتبطًا بعمل فني جديد يجمعهما أم أنه مجرد لحظات عفوية توثق صداقتهما القوية.

 

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر وهشام جمال قد تعاونا سابقًا في أكثر من عمل درامي، ما يعزز التكهنات حول احتمال تقديمهما لمشروع جديد قريبًا.

 

آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر

يُذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر، هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة الفنانة الشابة سلمى أبوضيف في أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها كلًا من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

 

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي عن قصة حقيقية، حول (شيماء)، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

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