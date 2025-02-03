أزاحت منصة Watch It الستار عن البوستر الرسمي للفنانة نهى عابدين، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وجاء ذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلقت المنصة على صفحتها قائلة: "الحالة محتاجة دكتورة، ومش أي دكتورة.. النجمة نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال يُعرض في رمضان 2025 على Watch It”.

دراما رمضان 2025.. نهى عابدين تتألق في بوستر "شهادة معاملة أطفال"



أبطال وصُناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.

"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، انتهى هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول جواهرجي يواجه الكثير من المشاكل بسبب زوجته، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أحمد صلاح السعدني، لبلبة، باسم سمرة، وتارا عماد وغيرهم.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية كان فيلم "مرعي البريمو"، وشاركه البطولة غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وفي تصريحات له، أعرب محمد هنيدي عن حماسه الكبير لهذا العمل، مؤكدًا أنه يقدم فكرة مختلفة عن الأعمال السابقة، وموجهًا الشكر لفريق العمل الذي يساهم في تقديم محتوى مميز ومضحك يناسب جميع أفراد الأسرة.

يُذكر أن محمد هنيدي قد حقق نجاحات كبيرة في الدراما الرمضانية السابقة، ويُتوقع أن يواصل جذب الأنظار من خلال هذا المسلسل الذي يجمع بين الكوميديا والرسائل الإنسانية.