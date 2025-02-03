مي عمر تشوق الجمهور لمسلسل “إش إش” في رمضان 2025

مي عمر تشوق الجمهور لمسلسل “إش إش” في رمضان 2025

الفجر الفني
مي عمر
مي عمر

 


كشفت الفنانة مي عمر عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “إش إش”، المقرر عرضه في رمضان 2025 عبر قناتي MBC مصر ومنصة شاهد، وذلك من إخراج محمد سامي.

 

ونشرت مي عمر صورة البوستر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة بفستان أحمر، تعكس أجواء المسلسل الذي يبدو أنه يحمل طابعًا دراميًا مشوقًا.

مي عمر تشوق الجمهور لمسلسل “إش إش” في رمضان 2025

وعلقت على المنشور قائلة: “الزمن ساعات بيقسو على الإنسان لدرجة تجبره على قرارات مكانش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين إنه يظلم نفسه أو يكون مظلوم من ظروفه!”

وأضافت أنها شعرت بوجع وفرح وألم الشخصية التي تجسدها، مما زاد من تشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل، متسائلين: “هل إش إش ظالمة أم مظلومة؟”

 

تفاصيل مسلسل "إش إش"

العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته انتصار، دينا، وهو من إخراج محمد سامي، العمل من المقرر عرضه علي شاشة mbc  مصر، بالإضافة إلي منصة شاهد، وسيضع كل من هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية له.

 

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تشارك مي عمر في فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

 

كما يُذكر أن مي عمر تعاونت من قبل مع المخرج محمد سامي في عدة أعمال ناجحة، مما يجعل هذا المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل.

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