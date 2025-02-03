لهذا السبب.. إيمي سمير غانم تتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت منصة watch it، عن صور من كواليس مسلسل «عقبال عندكوا»، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة ON، CBC، وDMC، والحياة، وعبر المنصة.

ونشرت منصة watch it الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: "لو كواليس مسلسل عقبال عندكوا فيها كل الكوميديا والضحك ده، المسلسل نفسه هيبقى عامل إزاي؟".


تفاصيل مسلسل “عقبال عندكوا” 
 
 

مسلسل "عقبال عندكوا" من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد ثروت وأوس أوس وعارفة عبدالرسول وريهام الشنواني وعلاء مرسي (ضيف شرف)، وكذلك خديجة أحمد فؤاد.
 
"عقبال عندكوا" يشارك في بطولته كذلك أحمد مختار وجيلاء علاء وسليمان عيد وإبرام سمير ومن إخراج علاء حسن وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وهو من 15 حلقة.

الفنانة إيمي سمير غانم إيمي سمير غانم وحسن الرداد إيمي سمير غانم تريند جوجل رمضان 2025 منصة watch it مسلسل عقبال عندكوا

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