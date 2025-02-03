رمضانك نور مع "الغاوي"، "النُص"، و"قهوة المحطة" حصريًا، إلى جانب المزيد من الأعمال المميزة





استعدوا لتجربة رمضانية استثنائية مع "يانغو بلاي"،أعلن التطبيق الترفيهي الشامل عن قائمة مسلسلات رمضان 2025 الحصرية، حيث يقدم ثلاث مسلسلات حصرية بالإضافة إلى ثلاثة أعمال أخرى، لتكون محط أنظار الجمهور في الموسم الرمضاني.



تتميز هذه الأعمال بتنوعها بين التشويق والإثارة والدراما والكوميديا، مما يجعلها مناسبة لكافة الأذواق. وتشمل القائمة حصريا: "الغاوي"، و"النُص"، و"قهوة المحطة"، بالإضافة إلى "قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس"، و"جودر ٢" وجميعها مكونة من ١٥حلقة مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة رمضانية ممتعة.

المسلسلات الحصرية:

"يانغو بلاي" تكشف عن قائمة مسلسلات رمضان 2025

مسلسل "الغاوي" لـ أحمد مكي:

يُقدم أحمد مكي خطوة جريئة بخروجه من عباءة شخصية "الكبير أوي" بعد 8 مواسم ناجحة، ليخوض تجربة جديدة ومختلفة هذا العام. يشارك الفنان أحمد مكي في السباق الرمضاني بمسلسل درامي شعبي جديد، حيث يجسد شخصية شمس نصر العدوي، بلطجي من حي الجمالية، الذي يقرر تغيير حياته بشكل جذري بعد فقدان زوجته. يتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

مسلسل "النُص" لـ أحمد أمين:



الكوميديان أحمد أمين يعود مرة أخرى للدراما بالتعاون مع المخرج يحيى إسماعيل وورشة مانغوم في عمل كوميدي جديد، حيث يجسد شخصية عبد العزيز النص، لص محترف يتمتع بذكاء استثنائي وقرارات حاسمة. يقرر عبد العزيز الابتعاد عن ماضيه الإجرامي ويشكل فريقًا لمقاومة الاحتلال البريطاني وتنفيذ عمليات ضدهم.

مسلسل "قهوة المحطة" لـ أحمد غًزي:



“قهوة المحطة” هو عمل درامي وإثارة من بطولة أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وانتصار. العمل من إخراج إسلام خيري وتأليف عبد الرحيم كمال. تدور القصة حول “طه بيك برادة” الذي يبدأ مسيرته كمدعي عام شاب، حيث يحقق في جريمة قتل غريبة وقعت في مكان عام ضحيتها شاب في العشرينات من عمره، سافر من الجنوب عبر القطار لتحقيق حلمه.

بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل:

مسلسل "قلبي ومفتاحه" لـ آسر ياسين:



يعود النجم آسر ياسين إلى الدراما الرمضانية بمسلسل اجتماعي من تأليف وإخراج تامر محسن. المسلسل يعرض حصريًا على "يانغو بلاي" في الخليج ويحكي قصة عزت، سائق يلتقي براكبة تُدعى ميار ويشعر بجاذبية قوية تجاهها. ميار هي مطلقة ثلاث مرات من سعد، وتطمح ألا تعود إليه، لكن تخشى أن ياخذ ابنها منها. في لقائهما الثاني، يُصدم عزت عندما تقترح عليه ميار الزواج.

مسلسل "ولاد الشمس" لـ طه دسوقي وأحمد مالك:



أبطال الجيل القادم احمد مالك وطه دسوقي يجتمعون سويا في مسلسل كوميدي حيث يجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح، شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام حيث نشأوا ويعملان كصوص لصالح مجدي، مدير دار الأيتام. على الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران ويتصادمون إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهم على الإطاحة بمدير الدار. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام.

مسلسل "جودر 2" لـ ياسر جلال:

يعود ياسر جلال بالجزء الثاني من "جودر" تأليف انور عبدالمغيث وإخراج اسلام خيري في رمضان بعد نجاح الموسم الأول، وتدور أحداثه عن المهمة التي تحملتها شهرزاد وكانت تهدف إلى إصلاح طبيعة شهريار الدموية، بإرشاد من واقع العالم القاسي إلى عالم الحكايات الخيالية. تبدأ شهرزاد في سرد قصة جُدار المصري، الذي كان مصيره قد تحدد قبل أن يُولد.

يواصل تطبيق "يانغو بلاي" تقديم تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها في المنطقة، حيث تعدكم بمشاهدة ممتعة لجميع المسلسلات في مكان واحد. بالإضافة إلى تقديم التطبيق لمزيجًا متكاملًا من بث الأفلام والمسلسلات، الموسيقى، الألعاب الصغيرة إلى جانب محتوى حصري لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر.

التطبيق متاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، يمكن تحميل التطبيق على كل الأجهزة. ويقدم حاليًا فترة تجريبية مجانية حتى بداية شهر رمضان، مما يتيح للمستخدمين استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز الذي يناسب مختلف الأذواق.