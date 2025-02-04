اليوم.. مصطفى شعبان يتلقى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة

الفجر الفني
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يتلقى الفنان مصطفى شعبان واجب العزاء في شقيقه ماجد، اليوم الثلاثاء  الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسبما أعلن في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

 

حيث كتب مصطفى شعبان:" بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".

 

منشور مصطفى شعبان

 

وفاة شقيق مصطفى شعبان

 

والجدير بالذكر أنه قد رحل ماجد شقيق مصطفى شعبان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي وتم تشييع جنازته من من مسجد العطار بمنطقة البتانون في محافظة المنوفية.

محافظة المنوفية مسجد الشرطة بالشيخ زايد الفنان مصطفى شعبان وفاة شقيق مصطفى شعبان

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اليوم.. مصطفى شعبان يتلقى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة

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