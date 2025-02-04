سيمون تعود إلى المسرح بحفل غنائي في ساقية الصاوي بعد غياب طويل

الفجر الفني
سيمون
سيمون

 

بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية، تعود الفنانة سيمون إلى جمهورها من خلال حفل غنائي مميز تستعد لإحيائه في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

 

 

 الحفل المرتقب يشكل نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث تقدم من خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا، وسط توقعات بإقبال جماهيري واسع.

 

 

تفاصيل حفل سيمون في ساقية الصاوي

 

 

أعلنت الصفحة الرسمية لساقية عبد المنعم الصاوي عبر إنستجرام عن التفاصيل الكاملة للحفل، والمقرر إقامته يوم الخميس 13 فبراير الجاري في قاعة النهر. 

 

 

ويبلغ سعر التذكرة 300 جنيه، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحفل الذي يمثل عودة قوية لسيمون إلى المشهد الغنائي.

 

 

إقبال جماهيري متوقع وعودة قوية

يشهد الحفل المنتظر حالة من الحماس لدى محبي سيمون، خاصة أنها لم تُحيِ حفلات منذ فترة طويلة.

 وتتمتع سيمون بقاعدة جماهيرية كبيرة لا تزال تحتفظ بحبها لأغانيها رغم مرور سنوات على إصدارها. 

ويرجع ذلك إلى الكاريزما الخاصة التي تتميز بها وحضورها اللافت، ما يجعل كل ظهور لها محط اهتمام جمهورها العريض.

 

 

آخر أعمال سيمون في الدراما

 

بعيدًا عن الغناء، كانت آخر مشاركة درامية لسيمون في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبد الرازق خلال رمضان الماضي، حيث لاقت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على أدائها المميز.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي واجتماعي يتناول الصراعات العائلية والميراث، مع جرعة كبيرة من الغموض والإثارة. ورغم نجاحها الدرامي، لم تعلن سيمون حتى الآن عن أي مشاركات جديدة في الموسم الرمضاني القادم.

عودة منتظرة لجمهور مشتاق

يعد هذا الحفل فرصة مميزة لمحبي سيمون للاستمتاع بأدائها المباشر بعد غياب طويل، مما يجعل الحدث أكثر خصوصية وإثارة.

 

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