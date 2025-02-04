وزير الثقافة يشهد عرض "نيران الأناضول على المسرح الروماني بشرم الشيخ"

الفجر الفني
وزير الثقافة
وزير الثقافة


 

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، العرض العالمي المميز "نيران الأناضول" على خشبة المسرح الروماني في مدينة شرم الشيخ، بحضور المخرج شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد كبير من السائحين وأهالي شرم الشيخ.

 

 

فعاليات العرض العالمي "نيران الأناضول"

 

 

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن سعادته لمتابعة هذا العرض العالمي، مؤكدًا أن هذه الفعالية تعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة ثقافية وسياحية متميزة. 

 

 

وأضاف الوزير أن تنظيم واستضافة مثل هذه العروض الدولية يعكس التزام مصر بدعم الفنون والثقافة ويسهم في تعزيز الجذب السياحي للمدينة، مع فتح آفاق جديدة للسياحة الثقافية.

ووجه وزير الثقافة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على كافة أشكال الدعم التي يقدمها للأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الوزارة على أرض المحافظة، كما وجه الشكر لجميع العاملين في دار الأوبرا المصرية على ما قدموه من جهود في تنظيم الحفل، كما وجه الشكر للفنان شاكر عبد اللطيف ونجله الفنان أحمد شاكر على استضافة العرض بالمسرح الروماني في شرم الشيخ

 

 

من جهته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تعد اليوم من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل جمالها الطبيعي ومكانتها كمركز ثقافي يستقطب أهم الفرق الفنية العالمية.

 

 

 وأشاد بتعاون محافظة جنوب سيناء مع دار الأوبرا المصرية في تنظيم عروض فنية وثقافية تسهم في تطوير المدينة كمركز للإبداع الفني.

 

 

تجهيزات وتمنياتي المسرح الروماني

 

 

كما أشار المحافظ إلى أن المسرح الروماني في شرم الشيخ، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة، يمثل منصة فنية متطورة لاستضافة مثل هذه العروض الكبرى. وأوضح أن التفاعل الكبير من السائحين مع العرض يؤكد قدرة شرم الشيخ على استضافة فعاليات عالمية.

احمد شاكر عبد اللطيف أحمد فؤاد هنو الجذب السياحي الرئيس عبد الفتاح السيسي العروض الكبرى العرض العالمي المسرح الروماني

مواد متعلقة

تحت رعاية وزير الثقافة: جوائز مالية وعقود نشر للفائزين بمسابقات غاية للابداع

وزير الثقافة: أم كلثوم رمز مصري وعربي نفتخر به وخير صوت يُعبر عن مصر
ads

الأكثر قراءة

شبانة يكشف اعتراف خطير من زيزو لميدو

عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 70.13٪

عاجل| ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

كريم رمزي يكشف حقيقة تعرض أشرف بن شرقي لإصابة مزمنة

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لتلبية رغبات الشناوي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 4/2/2025 بالبنوك.. اخر تحديثات

وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة

مجلس الدولة يودع حيثيات رفض معادلة البورد الأمريكية بماجستير الصيدلة