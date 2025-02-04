وزير الثقافة يشهد عرض "نيران الأناضول على المسرح الروماني بشرم الشيخ"





شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، العرض العالمي المميز "نيران الأناضول" على خشبة المسرح الروماني في مدينة شرم الشيخ، بحضور المخرج شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد كبير من السائحين وأهالي شرم الشيخ.

فعاليات العرض العالمي "نيران الأناضول"

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن سعادته لمتابعة هذا العرض العالمي، مؤكدًا أن هذه الفعالية تعزز مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.

وأضاف الوزير أن تنظيم واستضافة مثل هذه العروض الدولية يعكس التزام مصر بدعم الفنون والثقافة ويسهم في تعزيز الجذب السياحي للمدينة، مع فتح آفاق جديدة للسياحة الثقافية.

ووجه وزير الثقافة الشكر لمحافظ جنوب سيناء على كافة أشكال الدعم التي يقدمها للأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الوزارة على أرض المحافظة، كما وجه الشكر لجميع العاملين في دار الأوبرا المصرية على ما قدموه من جهود في تنظيم الحفل، كما وجه الشكر للفنان شاكر عبد اللطيف ونجله الفنان أحمد شاكر على استضافة العرض بالمسرح الروماني في شرم الشيخ

من جهته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية مع مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تعد اليوم من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل جمالها الطبيعي ومكانتها كمركز ثقافي يستقطب أهم الفرق الفنية العالمية.

وأشاد بتعاون محافظة جنوب سيناء مع دار الأوبرا المصرية في تنظيم عروض فنية وثقافية تسهم في تطوير المدينة كمركز للإبداع الفني.

تجهيزات وتمنياتي المسرح الروماني

كما أشار المحافظ إلى أن المسرح الروماني في شرم الشيخ، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة، يمثل منصة فنية متطورة لاستضافة مثل هذه العروض الكبرى. وأوضح أن التفاعل الكبير من السائحين مع العرض يؤكد قدرة شرم الشيخ على استضافة فعاليات عالمية.