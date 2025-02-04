ريم مصطفى بشخصية مفاجئة على بوستر مسلسل سيد الناس في رمضان 2025

الفجر الفني
ريم مصطفى
ريم مصطفى

كشفت النجمة ريم مصطفى عن شخصيتها في مسلسل سيد الناس الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، حيث نشرت البوستر الرسمي الخاص بها من العمل على حساباتها الشخضية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، وأظهر البوستر تقديمها شخصية شعبية تحمل طابعًا خاصة وذلك للمرة الأولى في مشوارها الفني.

 

 

وتجتمع ريم مصطفى مع عمرو سعد للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية خلال مسلسل "سيد الناس" الذي يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل، وتشهد أحداثه مواجهة قوية بين ريم وعمرو سعد حيث تكشف الحلقات الأولى عن طبيعة العلافقة بيتهما والتطورات التي تمر بها هذه العلاقة التي ستأخذ منحنى آخر وذلك في إطار تشويقي مثير.  

 

 

فريق عمل سيد الناس

 

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

 

 

ريم مصطفى تواجدت سينمائيًا العام الماضي خلال فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، جميل برسوم. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج عمرو عرفة.

 

 

أما في الدراما فقدمت ريم مصطفى آخر أعمالها، مسلسل "سره الباتع" في رمضان 2023، وهو العمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس. وكتب له السيناريو والحوار وأخرجه خالد يوسف،  وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل وعدد كبير من الفنانين

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