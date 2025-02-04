عمرو يوسف يبدأ التحضير لفيلم «السلم والثعبان 2»

الفجر الفني
فيلم السلم والثعبان
فيلم السلم والثعبان 2

تعاقد الفنان عمرو يوسف منذ فترة علي فيلم "السلم والتعبان 2"، وبدأ اليوم التحضير، وذلك بعد مرور 24 عاما على عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحا كبيرا في السينما المصرية.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

ويجمع العمل بين عمرو يوسف ومنة شلبي، اللذان سيقدمان قصة جديدة لشخصيتي "أحمد" و"ملك"، ويهدف الجزء الجديد إلى استكشاف جوانب جديدة من الحب والعلاقات الإنسانية، مما يعد إضافة عمق جديد للقصة الأصلية.

فيلم السلم والثعبان

وويذكر انا حداث دارت أحداث فيلم السلم والثعبان حول شخصية حازم، الشاب المستهتر الذي فشل في أن يكون زوجًا جيدًا وأبًا جيدًا، ولكن حياته تبدأ في العودة للمسار الصحيح بعد أن تدخل (ياسمين) حياته، حيث يواجهان معًا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما.

أحدث أعمال عمرو يوسف 

ومن ناحية اخري، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلًا من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، تدور أحداث الفيلم، حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

اخر اعمال عمرو یوسف 

وكان اخر اعمال عمرو یوسف هو فيلم ولاد رزق 3، مجموعة كبيرة من النجوم منهم، آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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