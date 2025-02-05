ناهد السباعي: تعلمت التمثيل من جدتي هدى سلطان.. ولهذا السبب أخاف إعادة تقديم "إمرأة على الطريق"

كشفت الفنانة ناهد السباعي، أنها عاشت مع جدها القدير فريد شوقي فترة قصيرة مقارنةً بجدتها الراحلة هدى سلطان، التي تعلمت منها فن التمثيل.

وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قالت: "ذهبتُ إلى ورشة الأستاذ خالد جلال، وجلستُ مع جدتي، وكنتُ حينها أدرس التمثيل والغناء والرقص، وخضعت للامتحانات الثلاثة"



وأعربت ناهد السباعي عن حبها الشديد لفيلم "امرأة على الطريق" للراحلة هدى سلطان، قائلة: "كنتُ أحبه جدًا، وشعرتُ أنه قريب بعض الشيء من فيلم حرام الجسد."

وعن إمكانية إعادة تقديم الفيلم مرة أخرى، ردّت بحسم: "لا يمكنني إعادة تقديم أي عمل قدّمه أهلي من قبل، كانوا عظماء جدًا، وأخشى أن لا أحقق نفس المستوى".

وعن ذكرياتها مع جدها الفنان فريد شوقي، قالت ناهد السباعي: "أتذكر جيدًا أول يوم في رمضان وطابور العيدية في العيد، حيث كان الأحفاد يقفون صفًا للحصول على العيدية، وكان جدي يمنحنا 100 جنيه. ما زلتُ أسترجع هذه الذكريات وأشاهد الصور في كل عيد ومناسبة".

وعن الصفات التي تعتقد أنها ورثتها من جدّيها فريد شوقي وهدى سلطان، علّقت: "لا أعلم، الناس هم من يحكمون، لكني أحاول أن أستلهم منهم كل شيء جميل".



