"سر بريء".. هل يكشف سعد رمضان عن سر شخصي في أغنيته الجديدة؟

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة ترويجية لأحدث أعماله الغنائية "سر بريء"، حيث ظهر بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود، مرتديًا معطفًا مفتوحًا وقميصًا كلاسيكيًا، ما أضفى على المشهد طابعًا دراميًا مثيرًا.

لكن ما زاد من تفاعل الجمهور هو العنوان اللافت للأغنية، الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان رمضان سيكشف عن قصة شخصية أو تجربة خاصة من خلال كلماته.

وأعلن رمضان في منشوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أن الأغنية ستُطرح غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، وهو ما دفع متابعيه للتفاعل بكثافة، حيث تهافتت التعليقات التي تتوقع مضمون الأغنية، بين من يعتقد أنها ستتناول تجربة حب قديمة، ومن يرى أنها تحمل رسالة غامضة قد تفاجئ الجمهور.

ويعود نجاح سعد رمضان في تقديم الأغاني العاطفية المؤثرة إلى تعاونه المستمر مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في العالم العربي، حيث تحمل "سر بريء" بصمات الشاعر معين لافي، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ، بينما التقط الصور الفوتوغرافية الخاصة بالأغنية المصور سيلفستر رحمة، وأشرفت على الأزياء لونا ماريا كرم.

وقد حرص سعد رمضان على استخدام وسم سر بريء في منشوره، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار الأغنية على نطاق واسع عبر مختلف المنصات الرقمية، مما يعكس استراتيجيته الناجحة في تسويق أعماله الفنية.

فهل سيحمل "سر بريء" مفاجأة غير متوقعة للجمهور؟ وهل يكشف سعد رمضان عن جانب جديد من شخصيته الفنية؟ الساعات القادمة ستحمل الإجابة، والجمهور في ترقّب شديد لمعرفة هذا "السر"!