الثقافة ببورسعيد تحتفي بذكرى سيدة الغناء العربي

شهدت مكتبة الأمل ببورسعيد، لقاء بعنوان "السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي" ضمن برنامج "الإذاعي الصغير"، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

السيرة الذاتية لأم كلثوم

شارك في اللقاء الإذاعي محمد ياسر، استهل حديثه بالتطرق إلى السيرة الذاتية والتاريخ الفني لأبنة محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنها ولدت عام ١٨٩٨ في قرية طماي الزهايرة، وبدأت مشوارها الفني في سن الثالثة عشرة كمنشدة، مع فرقة أبيها المتجولة في القرى والأرياف.

كما تناول اللقاء أهم محطات أم كلثوم الفنية وأعمالها الخالدة سواء المسموعة أو المرئية التي استطاعت من خلالها أن تأسر بها قلوب عشاقها، حتى بعد رحيلها في فبراير عام ١٩٧٥.

أشهر ألقاب أم كلثوم

واختتم الفعاليات بحديث عن أشهر الألقاب التى أطلقت عليها، ومنها: كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي، ثومة، وقيثارة السماء.

أقيم اللقاء بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من فرع ثقافة بورسعيد، بإشراف وسام العزوني، وذلك ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، خلال شهر فبراير الحالي بعدة محافظات، احتفاءً بذكرى مرور خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربي التي ما زال صوتها حاضرا بقوة يملأ الدنيا طربا وكأنها لم تغب.