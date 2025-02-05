مفهوم التنوع الموسيقي في ورش مشروع "ابدأ حلمك" بقنا

تستمر تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة قنا، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورشة الموسيقى والغناء

وتجددت الفعاليات في اليوم الثالث، مع ورشة الموسيقى والغناء، تناول خلالها المايسترو حسام حسني، مفهوم التنوع الموسيقي سواء من حيث الطابع أو أسلوب التلحين.

تدريبات على الأغاني التراثية

كما شهدت الورشة تدريبات على عدد من الأغنيات التراثية الشهيرة منها "أحسن ناس، دنجي دنجي، يا بنات إسكندرية، متى أشوفك، قولوا لعين الشمس"، وغيرها من الأغنيات التي تعكس ثراء الموسيقى المصرية وتراثها الغنائي الأصيل.

تقام فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، وتنفذ من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

مشروع "ابدأ حلمك"

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات: أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.