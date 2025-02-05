البحيرة للموسيقى العربية تحيي ذكرى كوكب الشرق بقصر ثقافة دمنهور

يشهد مسرح قصر ثقافة دمنهور، في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل 7 فبراير، حفلا فنيا، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضمن برنامج احتفاء وزارة الثقافة بذكرى خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

فرقة البحيرة القومية للموسيقى العربية

يحيي الحفل فرقة البحيرة القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو إيهاب مبروك، وتقدم خلاله مجموعة من أجمل الأغنيات التي تغنت بها كوكب الشرق لكبار المؤلفين والملحنين.

احتفالات قصور الثقافة

يقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات احتفاء بمكانة أم كلثوم الفريدة في تاريخ الموسيقى العربية.