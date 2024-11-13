أحمد مالك ينشر صور من كواليس فيلم "كولونيا"

أحمد مالك ينشر صور من كواليس فيلم "كولونيا"

الفجر الفني
أحمد مالك
أحمد مالك

شارك أحمد مالك جمهوره ومتابعيه أحدث صورا له من كواليس فيمله الذي يحمل عنوان "كولونيا"، والذي تم عرضه في مهرجان ڤينيسيا السينمائي الدولي في دورته الماضية، كما حصل على العديد من الجوائز.

أحمد مالك 


منشور أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام


ونشر أحمد مالك صور من شخصيته في كواليس فيلم كولونيا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكتب من خلال خاصية كتابة التعليقات: 
"وراء كواليس فيلم كولونيا إبن مضطرب بيواجه معضلة فريدة ليلة عيد الأضحى".

منشور الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 

أحدث أعمال الفنان أحمد مالك الدرامية


وفي سياق آخر شارك الفنان أحمد مالك في الآونة الماضية في مسلسل بعنوان "مطعم الحبايب" والذي إنطلق عرضه في الأيام القليلة الماضية عبر منصه شاهد Vip، وحقق العمل رد فعل جيد منذ بداية عرضه وحتى الآن.


طاقم عمل مسلسل مطعم الحبايب

شارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب كوكبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنان أحمد مالك، حمزة العيلي، هدى المفتي، محمود البزاوي، عايدة رياض، مجدي بدر، إنتصار، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، وآخرين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج عصام عبد الحميد، والإنتاج لـ عبدلله أبو الفتوح.

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