"شطارة وإبداع".. إشادات واسعة بـ نور النبوي في مسلسل "6 شهور"

الفجر الفني
نور النبوي
نور النبوي

نال الفنان نور النبوي على إشادات كبيرة من الجمهور، على أداءه في أحدث أعماله الدرامية "6 شهور"، والذي تم عرض آخر حلقاته أمس الأربعاء، عبر منصة WATCH IT.

 

وأعرب الجمهور عن إعجابه بإتقان نور النبوي لشخصية "مراد"، وجاءت تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا كالتالي: كاريزما وشطارة وإبداع وعظمة، أداء رائع، نور عامل أداء عالي أوي، عاش لنور النبوي، إبداع لأبعد الحدود، وغيرها من التعليقات الإيجابية.

 

نور النبوي

 

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

 

و مسلسل "6 شهور" من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

 

أحداث مسلسل "6 شهور"

 

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

الفنان نور النبوي مسلسل 6 شهور نور إيهاب نور النبوي مراد مكرم

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"شطارة وإبداع".. إشادات واسعة بـ نور النبوي في مسلسل "6 شهور"

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