السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وفقرة دبكة فلسطينية.. لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الفجر الفني
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 بتحية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور عدد كبير من الفنانين على رأسهم نيللي، لبلبة، خالد النبوي، إلهام شاهين، ليلى علوى، وآخرين.

 

كما جاءت بعدها فقرة دبكة فلسطينية مميزة تفاعل معها الجمهور بأغنية “ على عهدي على ديني".

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات.

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جاسمين طه مقدمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

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