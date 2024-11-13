بعد وفاة شقيقها.. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على ريد كاربت القاهرة السينمائي

الفجر الفني
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

حرصت الفنانة غادة إبراهيم على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي انطلقت اليوم من دار الأوبرا المصرية.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول لها بعد وفاة شقيقها منذ عدة أسابيع 

تصدرت الفنانة غادة إبراهيم، محركات بحث جوجل، بعد إعلانها عن وفاة شقيقها عبر حسابها على "فيس بوك" بعبارة مؤثرة قالت فيها: "أخويا مات".

 

رغم الحزن الذي يمر بها، خاضت غادة إبراهيم مؤخرًا تجربتها الأولى في الغناء بأغنية تحمل عنوان "كريزماتك". 

 

الأغنية من كلمات حمدي نوار، وألحان وتوزيع فادي نجيب، ومكساج محمد حسني. 

في أحدث أعمالها المسرحية، شاركت غادة إبراهيم في بطولة مسرحية "مجلس العقلاء"، التي قدمت في قالب كوميدي غنائي استعراضي. جمعت المسرحية كوكبة من النجوم، من بينهم محمد شلش، خالد محروس، سعيد المختار، ومحمود عامر. 

 

 

آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم أعمال الفنانة غادة إبراهيم إدارة مهرجان القاهرة

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