فيلم "العشاء الأول" يشارك عالميًا بمهرجان الأفلام الآسيوية



يشهد فيلم "العشاء الأول" للمخرجة الفلسطينية ذكرى مقالدة عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، ليقدم تجربة درامية فريدة تدور أحداثها في إطار عائلي مشوق.

قصة درامية حول لقاء غير متوقع



تدور أحداث الفيلم في ليلة ماطرة بعد منتصف الليل، حيث تستمع "سوار" إلى عودة والدها بعد غياب استمر 15 عامًا، تهرع لمقابلته، لكنه يتفاجأ برؤيتها، وتتصاعد التوترات بشكل غير متوقع حول مائدة العشاء. الفيلم من تأليف وإخراج ذكرى مقالدة، وبطولة كامل الباشا وجيانا عواد وإلياس عبود، مع تصوير سينمائي ليُوفال هورويتز، ومونتاج جال زيدمان، وموسيقى تصويرية ليزيد الدالي.

مسيرة فنية بارزة للمخرجة ذكرى مقالدة



ذكرى مقالدة هي مخرجة فلسطينية درست صناعة الأفلام في كلية الفنون "همدرشا - بيت بيرل".

قدمت نفسها كمخرجة واعدة من خلال عدة أعمال دولية، حيث كان أول أفلامها الرسمية كمخرجة هو "Girl on a Bike"، الذي شارك في مهرجانات عالمية.

كما أنتجت أفلامًا قصيرة مثل "في غرفة الانتظار" و"الحيوان الأليف" بالإضافة إلى ذلك، شاركت في صناعة العديد من الأفلام كمحررة، ومشرفة سيناريو، ومساعدة مخرج.

حضور قوي للعرب بمهرجانات دولية



في سياق آخر، يعرض الفنان أمير المصري فيلمه البريطاني "In Camera" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45. يتم تقديم الفيلم في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير يوم الأحد، مع عرض إضافي في 19 نوفمبر بسينما الزمالك.

فيلم "لن يحدث شيء" يترك بصمته في القاهرة السينمائي



كما يشهد مهرجان القاهرة عرض فيلم "لن يحدث شيء"، تدور أحداثه حول محاولات الأب "توماس" لإيجاد مكان راحة أخير لطفله الوحيد، لكنه يواجه صعوبات غير متوقعة. الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا بعرضه الأول في مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة، حيث حاز على جائزة لجنة تحكيم وزارة الثقافة والعلوم.

تأتي هذه المشاركات كدليل على تميز السينما العربية، وقدرتها على المنافسة في الساحات العالمية، مع تقديم رؤى مبتكرة وقصص ملهمة تعبر عن عمق القضايا الإنسانية والاجتماعية.