أكثر من مفاجأة كانت تنتظر هاني فرحات ودنيا جمعة في ظهورهما الأول

أكثر من مفاجأة كانت بإنتظار هاني فرحات وعروسه دنيا جمعة في ظهورهما الأول بعرض المصمم العالمي إيلي صعب ( تعرف عليها )

أستقبلت ريد كاربت عرض "The 1001 Seasons of Elie Saab" للمصمم العالمي إيلي صعب، ضمن فعاليات موسم الرياض الظهور الأول للمايسترو هاني فرحات وعروسه دنيا جمعة بعد ساعات من حفل عقد قرانهما الذي أقيم بالقاهرة وحضره نجوم الفن والرياضة.



العروسان جذبا أنظار حضور عرض إيلي صعب من نجوم العالم العربي ووسائل العالم التي حرصت علي لقاء المايسترو هاني فرحات وإجراء حوارات معه وتهنئته علي عقد القران والتعرف علي جديده الفني خلال الفترة المقبلة.



هاني فرحات وعروسه دنيا جمعة في ظهورهما الأول بعرض المصمم العالمي إيلي

هاني فرحات وعروسه دنيا جمعة في ظهورهما الأول بعرض المصمم العالمي إيلي

هاني فرحات وعروسه دنيا جمعة في ظهورهما الأول بعرض المصمم العالمي إيلي

داخل القاعة التي تشييدها خصيصا في The Venue، إحدى المناطق الجديدة في موسم الرياض كانت هناك مفاجأة أخري من الأوركسترا الفلهارموني السعودي الذي صاحب فقرات العرض حيث فاجئ العازفون العروسان وقدما لهما التحية بمناسبة الزفاف وعزف الأوركسترا مقطوعة خصيصا لهما لم تكن مدرجة ضمن برنامج العرض.



كان المايسترو هاني فرحات قد قاد الأوركسترا الفلهارموني السعودي والإنجليزي في حفل ضخم أقيم في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن نشر التراث الموسيقي السعودية في جميع أنحاء العالم وقاد فرحات إلى جانب الفيلهارمونية الملكية البريطانية، الأوركسترا السعودي في تقديم مزيجٍ مميز من الموسيقى العربية والبريطانية.



يشار إلى أن عرض إيلي صعب حضره عدد كبير من نجوم العالم العربي منهم عمرو دياب ويسرا وعمرويوسف وكنده علوش وأحمد حلمي وطارق العريان وتعاون فيه صعب مع مبدعين من جميع أنحاء العالم لتنسيق مجموعة من العروض الفنية وعروض الأداء والموسيقى المباشرة، تسبق الكشف التصاميم الجديدة لصعب.



و استوحى عرضه الجديد من حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، وجمع فيها بين الجمالية العصرية والتراث العربي، ما خلق مشهدًا مليئا بالإبهار. وجاء في سياق الاحتفال بإرث 45 عامًا لدار الأزياء الشهيرة عالميًا.